Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu - Son Dakika
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Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu

12.06.2022 10:05
Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu

ŞEHİRDER 4.Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

ŞEHİRDER 4.Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Aydın Bozkurt başkanlığındaki divanın yönettiği genel kurulda Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı seçildi.

Şehitlerin ve gazilerin aziz hatıraları önünde saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan genel kurul öncesi bir konuşma yapan ŞEHİRDER Kurucu başkanı Murat Ertaş ŞEHİRDER'in kuruluş düşüncesini ve dokuz senede yaptığı faaliyetleri anlattı. Murat Ertaş Erzurum'un çok zengin kültürel varlığa sahip olduğunu; ancak bunu fark etmede ve yeni nesillere, ülkeye ve dünyaya anlatmada yetersiz olduğunu ifade ederek ŞEHİRDER'in şehirde birçok konuyu ilk defa dile getirerek kamuoyuna ciddi farkındalık hizmetinde bulunduğunu dile getirdi.

Divan Başkanı M. Aydın Bozkurt, başkan yardımcısı Mehmet Koç ve divan katibi Sare Damacı'dan oluşan divan tek liste seçime giren Mustafa Uğurlu listesini üyelerin oyuna sundu. Oy birliğiyle Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı seçildi.

Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER gibi bir markayı kendilerine teslim eden üyelere teşekkür konuşması yaptı.

Yeni başkanın seçilmesinden sonra EBB Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ŞEHİRDER'le ilgili düşüncelerini paylaşıp Mustafa Uğurlu başkanlığındaki yeni yönetimi tebrik ettiler. Genel Kurul toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Mustafa Uğurlu, Aytekin Korkmaz, İsa Pilgir, Muhammed Emin Kaptan ve Uğur Aksu - ERZURUM

Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu
Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Uğurlu ŞEHİRDER'in yeni başkanı oldu - Son Dakika

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