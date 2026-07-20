Mustafa Ünver Böke Fatsa Kaymakamı Oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatsa Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Ünver Böke, ilçedeki görevine başladı.

Kaymakam Böke, göreve başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarıyla tanışma ziyaretlerine başlarken, ilçenin genel durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Fatsa'da kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Kaymakam Mustafa Ünver Böke, "Fatsa ilçesine atanmaktan son derece memnunum. Birlikte görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi. - ORDU