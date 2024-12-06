Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Duyurusu

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BUSKİ, Mustafakemalpaşa ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 07 Aralık 2024-07 Ocak 2025 tarihleri arasında 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA