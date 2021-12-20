Mustafakemalpaşa'da Yerli Malı Haftası özel öğrencilerle kutlandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa ilçesinde, engelli öğrenciler, hazırladıkları yiyecek ve içeceklerle Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Belediye Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler, yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak maksadıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinliklerini coşkuyla kutladı.

Çocukları yalnız bırakmayan merkez personelleri, özel çocuklarla yakından ilgilendi ve yerli malı tüketiminin önemini anlattı.

Türküler söyleyen ve şiirler okuyan çocuklar, ülkemizde yetişen sebze-meyveleri, kuruyemişleri, özenle hazırladıkları pasta ve börekleri konuklara ikram ettiler. Saliha-Halil Kanar Otizm Birimi ile ilçede bir ilke imza attıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bizim tek arzumuz onların hayatını kolaylaştırmak. Bu anlamlı haftayı özel çocuklarımızla kutlamak, yerli malını güçlendirmek, yerli üretimin insan ve toplum için önemini anlatmak için Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki kardeşlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın düzenlediği programımız renkli görüntülere sahne oldu. Onların sevincine ortak olup, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek bizleri mutlu ediyor. Sürekli bir araya gelerek, onların gönüllerini alıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki faaliyetlerimiz ile bireylerimizi evlerine mahküm olmaktan kurtarıp, toplumla sosyalleştiriyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - BURSA