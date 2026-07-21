Kapadokya\'da yeni \'sit\' kararı yürürlüğe girdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi ile Ayvalı Mahallesi, İbrahimpaşa ve Bahçeli bölgelerine ilişkin doğal sit alanı irdelemesi ve doğal sit tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte bölgede koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir gelişimin önünün açılması hedefleniyor.

Mustafapaşa Belediye Başkanı Mustafa Özer; yayımlanan kararın bölgenin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Mustafapaşa ile Ayvalı Mahallesi'nin entegre edildiği sit irdelemesi çalışmasının tamamlandığını belirten Özer, İbrahimpaşa ve Bahçeli'nin de bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Özer; "Mustafapaşa ile Ayvalı'nın birbirine entegre edilmesi, vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın ve turizmcilerimizin önünü açacak önemli bir gelişme oldu. Amacımız bölgeyi kontrolsüz şekilde yapılaşmaya açmak değil, koruma-kullanma dengesi içerisinde bilinçli gelişme alanları oluşturmak. Hazırlanan plan sürdürülebilir bir gelişimi esas alıyor" dedi. Yeni düzenlemeyle Mustafapaşa ve Ayvalı'nın imar planlarının entegre edileceğini belirten Özer, Ayvalı Mahallesi'nin imar planına dahil edilmesiyle birlikte 18'inci madde uygulamasına geçileceğini söyledi. Bu uygulama kapsamında yol, park, eğitim ve ibadet alanları ile sosyal donatı alanlarının oluşturulacağını ifade eden Özer, altyapı yatırımlarının da hız kazanacağını dile getirdi. Özer; "Bu plan sayesinde yol, su, elektrik, aydınlatma ve doğal gaz gibi altyapı yatırımlarının önündeki engeller kalkacak. Belediye olarak su ve kanalizasyon hatlarını, ilgili kurumlar da enerji ve doğal gaz hatlarını planlı şekilde hayata geçirebilecek. Sit irdelemesi çalışması, imar planlarını hazırlama sürecinde elimizi güçlendirdi" diye konuştu.

Mustafapaşa'nın Kapadokya Turizm Destinasyonu içerisinde Turizm Gelişme Bölgesi'nde yer aldığını hatırlatan Özer, Ayvalı Mahallesi'nin de yıllardır turizm yatırımlarıyla öne çıktığını belirterek, "Ayvalı'da köy statüsündeyken dahi önemli konaklama tesisleri ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Bölgemizde Michelin ödüllü işletmeler bulunuyor. Bilinçli gelişim ve planlı imar anlayışıyla birlikte bölgenin turizm potansiyelini daha da artıracak, yeni yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR