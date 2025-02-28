Müştemilatta Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Müştemilatı saran alevler korku dolu anlar yaşattı

Müştemilatta çıkan yangın apartmana sıçramada sıçramadan söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'de bir apartmanın müştemilatında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlere zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını binaya sıçramadan söndürdü.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 2028/1 Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 katlı aile apartmana eklenti olarak yapılan ve yiyecek hazırlanmasında kullanılan müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kullanılan akşam malzemenin tutuşmasıyla sıra sürede büyüyen alevler, müştemilatı kapladı. Müştemilattan yükselen dumanları gören vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle ekmek evinde başlayan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. Yangının eve sıçramasından endişe eden apartman sahipleri, korku dolu anlar yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.