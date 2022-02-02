Üye Girişi
Mutluluğa özel tarihte evet dediler - Son Dakika

Mutluluğa özel tarihte evet dediler

02.02.2022 17:16
Mutluluğa özel tarihte evet dediler

IHAAW171507-GEN/02-02-2022- Mutluluğa özel tarihte evet dediler(Fotoğraflı)Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 02 Şubat 2022 tarihinde hayatını birleştirmek isteyen çiftler Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yeni yaşamlarına ilk adımı attı.

IHAAW171507-GEN/02-02-2022

- Mutluluğa özel tarihte evet dediler

(Fotoğraflı)

Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 02 Şubat 2022 tarihinde hayatını birleştirmek isteyen çiftler Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yeni yaşamlarına ilk adımı attı.

Marmaris'te 02.02.2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarihte nikah yapmak isteyen çiftler Marmaris Belediyesi evlendirme memurluğunda mutluluğa evet dedi. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda 'evet' dedi. Hayatlarını birleştiren çiftler özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Bu tarihin şans getireceğine inandıklarını söyleyen çiftler, "02.02.2022'nin manası sonsuz sürecek aşkın başlangıcı olduğu için bu tarihi seçtik. Şans getireceğini düşünüyoruz" dediler.

2 Şubat'ta 4 çiftin nikahı kıyılırken; 14 Şubat ve 22 Şubat'ta da başvurunun yoğun olduğunu belirten nikah memurluğu yetkilileri, "14 Şubat Sevgililer Günü için 5, 22.2.22 tarihi içinse şimdiden 6 başvuru var. Bu rakamın artacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

(OD-Y)

02.02.2022 17: 16: 56 TSI

NNNN - AYDIN

Mutluluğa özel tarihte evet dediler

YORUMLAR
500

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Evlilik, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mutluluğa özel tarihte evet dediler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:51 Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:24:57. #1.13#
SON DAKİKA: Mutluluğa özel tarihte evet dediler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement