Muzaffer Güner'in Adı Sivas'taki Nikah Salonuna Verildi - Son Dakika
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Muzaffer Güner'in Adı Sivas'taki Nikah Salonuna Verildi

Muzaffer Güner\'in Adı Sivas\'taki Nikah Salonuna Verildi

Sivas'ta uzun yıllar nikah memuru olarak görev yapan Muzaffer Güner'in ismi, vefatının yıl dönümünde kendisinin görev yaptığı nikah salonuna verildi. Anma programına Sivas Belediye Başkanı ve Güner ailesi katıldı.

11.12.2024 15:23  Güncelleme: 15:27
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Sivas'ta uzun yıllar boyunca nikah memuru olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muzaffer Güner'in adı, görev yaptığı nikah salonuna verildi.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonrası 59 yaşında hayatını kaybeden ve kentin nikah memuru olarak hafızalara kazınan Muzaffer Güner unutulmadı. Sivas Belediyesi meclisi kararıyla uzun yıllar boyunca binlerce çifte mutluluk kapısını açan Muzaffer Güner'in adı görev yaptığı nikah salonuna verildi. Güner'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla adının verildiği nikah salonunda anma programı düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Güner ailesi ve vatandaşlar katıldı.

"İsmini yaşatmak istedik"

Nikah memuru Muzaffer Güner'in ismini yaşatmak istediklerini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, " Öncelikle seneyi devriyesinde Muzaffer ağabeye Allahtan rahmet diliyorum. Gerçekten sadece şehrimize değil belediyemize de büyük hizmetler sunmuş bir şahsiyetti. Mekanı cennet olsun. Bizler Sivas Belediyesi olarak bir vefa ortaya koymamız gerekiyordu. Meclisimizde almış olduğumuz karar üzerine de nikah dairemizin ismini 'Servet Muzaffer Güner' olarak belirledik. Onun ismini yaşatmak istedik. Çünkü arkadaşlarımızla şunu konuştuk 'vefa imandandır' vefalı olmak gerekiyor. Sivas Belediyesi olarak bundan sonra bu vefayı ortaya koyacağız" dedi.

"Binlerce çiftin mutlu gününe imza attı"

Babasının isminin nikah salonunda yaşatılmasının kendilerini onurlandırdığını belirten Rümeysa Güner, "Babam 36 yıldır Sivas Belediyesinin farklı birimlerinde görev aldı. 2006 yılında Sivas Belediyesi Nikah Salonuna yönetici ve Nikah Memuru olarak görevlendirildi. 18 yıldır hafta sonu, bayram, tatil demeden büyük bir özveri ile severek binlerce çiftin mutlu gününe imza attı. Sadece mesleğini icra etmekle kalmadı aynı zamanda dürüstlüğü, güler yüzü ve her kesimden insanı ayni samimiyetle kucaklamasıyla fotoğraf albümlerinde yer alırken aynı zamanda kalplerinde de yer edinmeyi başardı. Babam her zaman mütevazılığı, saygıyı, insan ilişkilerini önemserdi bizleri de bu anlayışla yetiştirdi. Bizlere her zaman baba sevgisini hissettirdi. Onun için ikinci bir evi olarak gördüğü nikah salonu sadece babam için değil bizim de çocukluk yıllarımızı burada geçirdiğimiz ikinci bir yuvaydı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Güner'in hayrına lokma dağıtıldı. Daha sonra Sivas Belediyesi Servet Muzaffer Güner Nikah Salonu önünde hatıra fotoğrafı çekildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muzaffer Güner'in Adı Sivas'taki Nikah Salonuna Verildi - Son Dakika

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