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Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi - Son Dakika

Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi

01.12.2021 15:57
Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi

Organics Sunday etkinliğinde müzik, sanat ve gastronomi bir araya geldi.

Organics Sunday etkinliğinde müzik, sanat ve gastronomi bir araya geldi. Etkinlikte Gülinler ve Sertab Erener müzik tutkunlarıyla buluştu.

ORGANICS by Red Bull, 28 Kasım Pazar günü Bomontiada'da müzik, sanat ve gastronomiyi bir araya getirdi. Gün boyu süren "Organics Sunday" etkinliğinde katılımcılar ilk olarak fotoğrafçı Dilan Bozyel'in atölyesinde fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Organics by Red Bull'un 5 lezzetini farklı içecek reçetelerinde yorumlandığı miksoloji deneyimlerinin yanı sıra katılımcılar, müzik dolu bir gün geçirdi. Gülinler konserinden sonra, saat 20.00'de Türk müziğinin sevilen sanatçısı Sertab Erener, akustik konseri ile müzik tutkunlarına keyifli bir Pazar gecesi yaşattı. - İSTANBUL

Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi
Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi
Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi

Sertab Erener, Gastronomi, Redbull, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müzik, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya geldi - Son Dakika


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