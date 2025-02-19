Narkotik Köpeği Minibüste Uyuşturucu Buldu - Son Dakika
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Yerel

Narkotik Köpeği Minibüste Uyuşturucu Buldu

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Mersin'de jandarma tarafından yapılan operasyonda minibüste 431 uyuşturucu hap ele geçirildi.

19.02.2025 13:25
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Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir minibüse zulalanan uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 3 şüpheli belirlendi. Takibe alınan 3 şüpheli operasyon ile gözaltına alınırken narkotik köpeği ile minibüste arama yapıldı. Yapılan aramalarda narkotik köpeğinin tepki verdi minibüsün içindeki gizli bölmeden 431 adet uyuşturucu hap çıktı. Şüphelilerden ayrıca 20 gram kubar esrar, 52 adet gümrük kaçağı masaj aleti ile 10 adet tıraş makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Narkotik Köpeği Minibüste Uyuşturucu Buldu - Son Dakika

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