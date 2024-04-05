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Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, belediye personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 5 yıl boyunca birlikte çalışacağı mesai arkadaşlarına aileleri ile birlikte mutlu bayramlar dileyen Başkan Erman Uzun, "5 yıl boyunca hep birlikte en iyi hizmeti hak eden Narlıdereli vatandaşlarımız için çalışacağız. Hepinize ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ramazan Bayramı tatili öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Önce şantiye tesislerinde, ardından ise Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sabahın erken saatlerinde şantiye tesislerinde çalışan Belediye personeli ile buluşan Başkan Erman Uzun, 2024-2029 döneminin hayırlı olmasını diledi. Başkan Uzun, "Dayanışma içinde, hep birlikte mutlu bir süreci inşa etmeye çalışacağız. İlk ziyaretimizin Ramazan Bayramı'na denk gelmesini çok anlamlı buluyorum. Bayramlar, barışın, kardeşliğin ve huzurun sembolüdür. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Aileleriniz ile birlikte mutlu bayramlar diliyorum. Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve belediye personelimiz ile birlikte en iyi hizmeti hak eden Narlıdereli vatandaşlarımız için çalışacağız. Demokratik, çağdaş ve Cumhuriyet değerlerine bağlı vatandaşlarımızın yaşadığı güzel ilçemize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" dedi.

DAHA YAŞANABİLİR BİR NARLIDERE SÖZÜ

Günün ikinci buluşmasında ise hizmet binasında çalışan personelin bayramını kutlayan Başkan Erman Uzun, "Bugün ilk bir araya gelişimiz. Yeni dönemde dayanışma ruhuyla ve karşılıklı özveriyle çalışacağız. Narlıdere ve Narlıderelilere karşı sorumluluğumuzu yerine getirecek, 'daha yaşanabilir bir Narlıdere' için çalışacağız. Sizlerle birlikte 5 yıl geçirecek olmaktan çok mutluyum. Bayramınız kutlu olsun. Hepinize ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.