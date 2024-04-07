Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Pazaryeri Esnafı ve Vatandaşlarla Buluştu

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Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Heyecanlıyız, Narlıderemize nasıl değer katarız, vatandaşlarımıza nasıl daha çok hizmet götürürüz onun derdindeyiz. Hızla aksiyon alacağız, söz verdiğimiz gibi 'daha yaşanılabilir bir Narlıdere'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti. Çamtepe Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde vatandaşlar ve pazaryeri esnafı ile bir araya geldi. Başkan Uzun, vatandaşların ve pazar esnafının bayramını kutlayıp, talep ve önerileri dinledi.

Seçim çalışması boyunca Narlıdere Pazaryeri'ni sık sık ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Erman Uzun, "Seçimlerin ardından pazaryeri esnafımız ve vatandaşlarımızla ile tekrar bir araya gelerek onların bayramını kutladık, talep ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Sandıkta oyları ile bizleri Narlıdere Belediye Başkanlığına layık görev vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Heyecanlıyız, Narlıdere'mize nasıl değer katarız, vatandaşlarımıza nasıl daha çok hizmet götürürüz onun derdindeyiz. Hızla aksiyon alacağız, söz verdiğimiz gibi daha yaşanılabilir bir Narlıdere'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Pazaryeri esnafımıza bol kazançlar diliyor, tüm vatandaşlarımıza sevdikleri ile birlikte mutlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.