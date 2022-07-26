Narlıdere Belediyesi Mobil Cihazlarda - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi Mobil Cihazlarda

26.07.2022 11:08
Narlıdere Belediyesi Mobil Cihazlarda

Dijital teknolojiyi takip eden ve yurttaşlarla buluşturmaya devam eden Narlıdere Belediyesi, tüm iOS ve Android tabanlı cihazlarda yer alıyor. Ücretsiz olarak indirilen Narlıdere Belediyesi’nin aplikasyonu ile ilçeye ilişkin tüm haberler, proje, etkinlik ve bilgilere kolayca erişim sağlanıyor. Öte yandan vatandaşlar, Narlıdere Belediyesi’nin WhatsApp İletişim Hattı ile talep, görüş ve şikayetlerini anında iletebiliyor.

Dijital teknolojiyi takip eden ve yurttaşlarla buluşturmaya devam eden Narlıdere Belediyesi, tüm iOS ve Android tabanlı cihazlarda yer alıyor. Ücretsiz olarak indirilen Narlıdere Belediyesi'nin aplikasyonu ile ilçeye ilişkin tüm haberler, proje, etkinlik ve bilgilere kolayca erişim sağlanıyor. Öte yandan vatandaşlar, Narlıdere Belediyesi'nin WhatsApp İletişim Hattı ile talep, görüş ve şikayetlerini anında iletebiliyor.

Narlıdere Belediyesi, güçlü teknolojik altyapısı ile dijital ortamlarda da hizmet veriyor. Narlıdere Belediyesi, iOS ve Android tabanlı cep telefonu ve tabletler için dijital uygulama marketlerinden indirilebilen aplikasyonu ile daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ücretsiz olarak indirilen mobil uygulama ile Narlıdere Belediyesi ve ilçe ile ilgili etkinlikler, proje ve tüm güncel bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. Uygulama üzerinden borç ödeme ve vergi takibi de yapılıyor.

WHATSAPP İLETİŞİM HATTI

Mobil uygulamanın yanı sıra vatandaşlar, Narlıdere Belediyesi'nin 0553 037 60 00 numaralı WhatsApp İletişim Hattı üzerinden talep, görüş ve şikayetlerini kolayca iletebiliyor. Narlıdereliler'in WhatsApp İletişim Hattı üzerinden 6 aylık süreçte attığı 10 binden fazla mesaj, ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilerek çözüme kavuşturuldu.

'TEKNOLOJİYİ TAKİP EDİYORUZ'

Tüm dünyayı 2020 yılının başında esir alan Kovid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle pandemi sürecinde dijital iletişim çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde işlerimizi cep telefonlarından çözüme kavuşturuyoruz. Vakit kaybının önüne geçmiş durumdayız. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha fazla hizmet verebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizi, gelişen teknolojiye entegre ediyoruz. Belediyemizde iletişim ağımızı iyi bir şekilde koordine ediyoruz. Vatandaşlarımız, talep, şikayet ve görüşlerini WhatsApp İletişim Hattımıza iletiyor. Bu mesajlar hemen ilgili birimlere yönlendiriliyor ve çok sıra sürece çözüme kavuşturuluyor. Narlıdere'miz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Belediyemizden hizmet alan birçok vatandaşımız işlerini belediye binamıza uğramadan hızlı ve sağlıklı bir biçimde halledebildi. WhatsApp ile şikayetlerini ve taleplerini ilettiler, web sitemiz üzerinden de faaliyetlerimizi takip edebilirler" dedi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

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