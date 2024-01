Narlıdere Belediyesi ve TEMAD Narlıdere Şubesi Arasında Protokol İmzalandı

Narlıdere Belediyesi ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Narlıdere Şubesi arasında eğitim, kültür, sanat ve sosyal alanlarda ortak projeleri içeren protokol imzalandı. Narlıdere Belediyesi protokol ile birlikte, yapımını büyük oranda tamamladığı Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi'nde TEMAD Narlıdere Şubesi'ne yer tahsisi de gerçekleştirilecek

Narlıdere Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor. Belediye son olarak, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Narlıdere Şubesi ile ortak projeleri kapsayan protokol imzaladı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve TEMAD Narlıdere Şube Başkanı Ali Şafak'ın imzasıyla hayata geçen protokol ile birlikte eğitim, kültür, sanat ve sosyal alanlarında ortak projeler yürütülecek. Protokol kapsamında ayrıca, Narlıdere Belediyesi'nin yapımını büyük oranda tamamladığı Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi'nde TEMAD Narlıdere Şubesi'ne yer tahsisi gerçekleştirilecek.

İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK

Sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin ve halk adına yönetimin en önemli aktörlerinin başında geldiğini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Biz de Narlıdere'mizde STK'larla her zaman işbirliği içinde çalışıyoruz. TEMAD Narlıdere de bine yaklaşan üyesi ile Narlıdere'mizin en büyük STK'ları arasında yer alıyor. Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkan, eğitime koşulsuz destek veren ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan TEMAD Narlıdere ile zaten işbirliği içindeydik. Şimdi de bu işbirliğimizi imzaladığımız protokol ile daha da güçlendirdik. Tamamlama aşamasına getirdiğimiz Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizde TEMAD Narlıdere'ye de ait bir alanımız da olacak. Vatandaşlarımıza olan bağımızı daha da güçlendireceğine ve kapsayıcı projelere vesile olacağına inandığımız protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

PROTOKOL TEŞEKKÜRÜ

TEMAD Narlıdere Şube Başkanı Ali Şafak da kamu yararına çalışan bir dernek olduklarını ifade ederek, "Belediye Başkanımız Ali Engin'e, Başkan Yardımcılarımıza, Meclis Üyelerimize ve tüm belediye personeline TEMAD Narlıdere Ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Protokolle birlikte, Narlıdere Belediyesi ile olan proje ortaklığımız daha da gelişecek ve güçlenecek. Hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.