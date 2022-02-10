Narlıdere Metrosu'nun ray döşeme işlemlerinin yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun temelini atmaya sayılı günler kala Narlıdere- Fahrettin Altay Metrosu'nda ray döşeme işlemlerinin yüzde 50'sini tamamlandığını duyurdu. Başkan Soyer, "Narlıdere metrosunu Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere-Fahrettin Altay Metrosu'nda ray döşeme işlemlerinin yüzde 50'sini tamamlandığını duyurdu. Başkan Soyer, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Buca Metrosu'nun temellerini atmamıza sayılı günler kala Narlıdere Metro çalışmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. Rayların yüzde 50'sini döşedik, istasyonların kaba inşaatı bitti. Gelecek yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açıyoruz" dedi.

Ergenekon: "Tünel imalatlarımız tamamlandı"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da

şöyle konuştu: "Başkanımız Tunç Soyer'in sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda bu dönem ciddi raylı sistem yatırımlarına başladık. Çiğli Tramvayı'nın inşaatı sürüyor. 14 Şubat'ta Buca Metrosu'nun temelini atacağız. Karabağlar- Gaziemir, Kemalpaşa-Otogar Metrosu ile Örnekköy- Yeni Girne Tramvayı'nın proje çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıl bunların meyvelerini almaya başlayacağız. Narlıdere Metrosu'nda tünel imalatlarımız tamamlandı. Hızlı bir şekilde ray döşemeye devam ediyoruz. 4-5 ay içinde rayları da tamamlamış olacağız. İstasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 3 istasyonun kaba inşaatını bitirdik, ince işçiliğine başladık. 2 istasyonun kaba inşaatı devam ediyor. 2 istasyona da başlayacağız. Elektromekanik imalatlar, sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor. Hızlı şekilde yıl sonuna kadar bunları yetiştirmeye hedefliyoruz. Amacımız; önümüzdeki yılın ilk üç ayında test sürüşlerine başlamak" diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer'in görevi devraldığında yüzde 12 seviyesinde olan Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında imalat çalışmalarının, yüzde 87 oranında tamamlandığı belirtildi. - İZMİR