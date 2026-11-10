Narman'da organ bağışı ve meme kanseri için Kırmızı Peri Bacaları'nda yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Narman'da organ bağışı ve meme kanseri için Kırmızı Peri Bacaları'nda yürüyüş yapıldı

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Narman\'da organ bağışı ve meme kanseri için Kırmızı Peri Bacaları\'nda yürüyüş yapıldı
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Erzurum'un Narman ilçesinde 9 Kasım 2026'da organ bağışı ve meme kanseri farkındalığı için Kırmızı Peri Bacaları'nda etkinlik düzenlendi. Sağlık çalışanları ve protokol üyeleri, bilgilendirme sunumlarının ardından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erzurum'un Narman ilçesinde, organ bağışı ve meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları ve protokol üyeleri, Kırmızı Peri Bacaları'nda bir araya geldi.

Narman İlçe Devlet Hastanesi ev sahipliğinde, Narman Kaymakamlığı ve Narman Belediyesi'nin destekleriyle 9 Kasım 2026 tarihinde organ bağışı ve meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Narman'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kırmızı Peri Bacaları'nda düzenlenen programa Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Şimşek ve protokol üyeleri katıldı.

Uzman isimlerden sağlıkta farkındalık sunumu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Can'ın katkılarıyla gerçekleştirilen programda, organ bağışı ve meme kanseri konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı.

Etkinlikte organ bağışının hayat kurtaran önemine, meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Kırmızı Peri Bacaları'nda farkındalık yürüyüşü

Bilgilendirme sunumlarının ardından İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, Kaymakam Erkan Adıbelli, sağlık çalışanları ve protokol üyeleri, Narman Kırmızı Peri Bacaları'nda farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Narman İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Şimşek'in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, sağlık alanında toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflerken, ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan peri bacaları da anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kaynak: İHA
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