NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye\'yi ziyaret etti

NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri (MARCOM) Komutanı Koramiral Mike Utley, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri (MARCOM) Komutanı Koramiral Mike Utley ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret etti. - ANKARA