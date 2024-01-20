09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri (MARCOM) Komutanı Koramiral Mike Utley, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri (MARCOM) Komutanı Koramiral Mike Utley ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret etti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti - Son Dakika