NATO Zirvesi İçin Güvenlik Toplantısı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında NATO Zirvesi öncesi güvenlik planı masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve ilçe emniyet müdür ile amirlerinin katılımıyla 'Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi süresince il genelinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Bu kapsamda; il geçiş noktaları, Yüksek Hızlı Tren Garı, şehirler arası otobüs terminalleri ile il sınırları içerisindeki yol güzergahlarında uygulanacak güvenlik planlamaları değerlendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından zirve süresince vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla tüm birimlerin koordineli şekilde görev yapacağı belirtildi. - BİLECİK