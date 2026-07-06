NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirveye katılacak liderlerin karşılanacağı havalimanında diplomatik hazırlıklar hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının da Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Emniyet güçleri tarafından giriş ve çıkış noktalarında denetimler sıklaştırılırken, havalimanı çevresinde de güvenlik uygulamaları yoğunlaştırıldı. Havalimanı çevresinde konuşlandırılan jammer araçlarıyla elektronik güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı gözlendi. - ANKARA