Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü - Son Dakika
Üye Girişi

Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü

04.06.2022 21:35

Nazili'de sağanak yağış etkili oldu.

Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından bugün akşam saatlerinde ilçede yine kıştan kalma bir gün yaşanırken, cadde ve sokaklar göle göndü.

Nazilli'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Bir süre sonra sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Bir süre yağan dolu da ilçede etkili oldu. Nazilli Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için tedbir aldı.

Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü
Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü
Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü
Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü

YORUMLAR
500
Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı
Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 21:41:38. #1.13#
SON DAKİKA: Nazili'de sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklar göle göndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement