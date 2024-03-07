Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi Yer Tespiti Yapıldı

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi.

Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.

Nazilli Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazilli 2. Organize Sanayi bölgesi için somut adımlardan bir tanesini daha gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve 16 Kurum görüşlerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak alanı uygun görülen alan 2. OSB Yer Tespit Komisyonu Toplantımızı gerçekleştirmiş olup olumlu geçen bu toplantı sonrası yer tespiti yapılmıştır. İşlemlerin tamamlanması sonucunda sınır tespiti yapılıp ilanı gerçekleşecektir. Binlerce işçimizin çalışacağı şehrimizin ve hemşehrimizin ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak olan 2. OSB hayırlı uğurlu olsun" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN