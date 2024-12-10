Nazilli Belediye Başkanı, 430 Taşınmazın İhalesi Hakkında Basın Toplantısı Düzenledi

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyeye ait 430 taşınmazın ihale süreci ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, son dönemde gündemden düşmeyen belediye dükkanlarının NAZ BEL A.Ş'ye devri iddiaları ve 430 taşınmazın ihaleye çıkarılması ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Belediye dükkanlarında esnaflık yapan vatandaşların mağdur olmaması için pek çok zorlu aşamayı göze alarak konuyu meclis üyelerine taşıdığını ancak oy birliği çıkmayacak olması nedeniyle yasal süreci uyguladıklarını ifade eden Başkan Tetik, vatandaşların kasıtlı olarak yanlış yönlendirildiğini dile getirerek; 'Nazilli halkı doğruyu öğrenecek' dedi.

"Esnafı kış günü sokağa atmayacağız"

Yaklaşık 3 aydır konu ile ilgili Ankara ve İstanbul seyahatlerinde bulunduğunu ve benzer süreçle ilgili örnek uygulamaları incelediğini kaydeden Başkan Tetik, "3 aydır esnafımıza nasıl çözüm buluruz diye çare arıyorum. 2 defa Ankara'ya gittim. Bunun bir yolu var mı diye araştırdım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, parti genel merkezine, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına gittim. Sonunda bir yol buldum. Benim esnafımı kış günü sokağa atmak bir amacım yok. Bu yönteme herkesin katılması halinde, yapabileceğimizi düşündüm. Ancak mecliste bazı şartlar öne sürerek bazı meclis üyeleri bu kararı kabul etmeyeceklerini söyledi. Herkes taşın altına elini koymayacaksa bizim risk almamızın anlamı yok" dedi.

"Tüm Nazilli halkının hakkı var"

Belediyeye ait dükkanların kira bedellerinin belirlenmesi için SPK'ya başvurduklarını ve şu anki bedellerin piyasa şartlarının çok altında olduğunu kaydeden Başkan Tetik; "Belediyeye ait 430 taşınmaz var. Şu an yaptığımız araştırmalar sonucunda görüyoruz ki bazı kişilerin belediye dükkanları arasında 4 iş yeri var. 2 bin 300 ila 3 bin 600 lira kira ödüyorlar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yılı aşan kiracılar var. O iş yerlerinde tüm Nazilli halkının hakkı var. Ben bir yol bulmak için çok çaba harcadım. Ancak beni yalnız bıraktılar. Bana 'kanuna uyma' dediler. Bana 'Daha öncekiler kanuna uymuyordu, sen niye uyuyorsun' dediler. Kim ne araştırıyorsa araştırsın, bu kanuna aykırı. Onlar suç işlemiştir. Ben elimden geleni yaptım İhaleden başka hiçbir şansım kalmadı. İhaleyi de dolambaçlı hale getirmeden, en iyi şekilde ihaleyi yapıp, onların yararına bazı düzenlemeler yapıp ihaleyi gerçekleştireceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN