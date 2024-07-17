Nazilli Belediye Başkanı Alara Yılmaz\'ı Onore Etti

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Tam puanlık Alara Yılmaz'ı başarısından dolayı plaket vererek onore etti.

LGS sınavında 500 tam puan alarak Nazilli'nin gururu olan Alara Yılmaz'a Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik plaket takdim etti. Annesi kız kardeşi ve öğretmeni ile birlikte başkanlık makamına gelen Alara Yılmaz'a hediye ve plaket takdiminden sora geleceğe dair planlarını soran Başkan Tetik tavsiye ve teşviklerde bulundu.

Alara Yılmaz'a Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de Nazilli'ye yaşattığı gururdan dolayı teşekkür eden Tetik, "LGS'de birinci olarak Nazillimizin adını en güzel şekilde duyuran, bizleri gururlandıran Beş Eylül Ortaokulu öğrencisi Alara'yı makamımda ağırlamaktan onur duydum. Türkiye birincisi olarak bizlere büyük bir onur ve mutluluk yaşattı. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyor, onu yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ediyor, Alara'nın başarılarının devamını diliyorum. Güzel kızımızın yolu da bahtı da açık olsun" dedi. - AYDIN