Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

30.04.2024 17:10  Güncelleme: 17:16
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik bir mesaj yayınladı. İşçilerin sorunlarına dikkat çeken Başkan Tetik, mesajında "1 Mayıs, 1886 yılından bu zamana kadar sömürüye karşı direnen işçilerimizle simgeleşen ve alın teriyle evine ekmek götürmek için mücadele eden emekçilerin sesini duyurduğu gündür. İşçi sınıfının tek uluslararası bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emeğin değeri daha iyi anlaşılmakta ve emek olmadan hakkın, özgürlüğün ve demokratik paylaşımın mümkün olmadığı gözler önüne serilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayısların bayram havasında kutlanması hepimizin dileğidir. Ancak hepimizin bildiği gibi emekçilerimizin çalışma şartları, sosyal hak ve kazanımları, her geçen gün artan enflasyon nedeniyle eriyen maaşları, hak kayıpları ve en önemlisi de iş kazaları nedeniyle kaybettiğimiz canlar böylesi günleri kutlanır olmaktan çok farklı bir noktaya taşımıştır. Fakat emekçilerimizin şartları, ideolojileri ve görüşleri ne olursa olsun tek bir yumruk olarak hareket etmeleri şarttır. İşçilerimizin insan onuruna yaraşır bir şartta çalıştığı, emeklerinin karşılığını alın terleri kurumadan aldığı, emeğin en yüce değer olarak görüldüğü ve bu şekilde kazanımların sağlandığı günler tek dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nazillimizdeki işçilerimiz olmak üzere tüm emekçilerin onurlu ve haklı mücadelelerini gönülden desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Ülkemizde işçilerimizin güvenle yaşam sürdüğü, haklarının karşılığı aldığı, umutlarımızın yeşerdiği daha mutlu, daha umutlu Emek ve Dayanışma Günleri diliyor, 'Yaşasın 1Mayıs'diyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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