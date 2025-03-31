Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik\'ten 1. Yıl Mesajı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından görevindeki birinci yılını dolduran Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yayınladığı mesajla 'hizmet' vurgusu yaparak "Nazilli için şimdi daha büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Başkan Tetik, paylaşımında belediyenin tüm birimleriyle birlikte sahada aktif bir şekilde çalıştıklarını ve birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgularken, yayınladığı mesajında "Birlikte başardık, birlikte büyüteceğiz! 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 1 yıl boyunca belediyemizin tüm birimleriyle sahada olduk, Nazilli'miz için durmadan çalıştık ve birçok projeyi hayata geçirdik. Bu sadece bir başlangıç! Daha güçlü, daha güzel bir Nazilli için şimdi daha büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Tetik, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışacaklarının altını çizerken yayınladığı birinci yıl videosunda Nazilli Belediyesi'nin son bir yılda yaptığı çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler verdi. - AYDIN