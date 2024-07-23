Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'ten Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'ten Gazeteciler Günü Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik\'ten Gazeteciler Günü Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tetik, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğunu vurguladı.

23.07.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tetik, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğunu vurguladı.

Kamuoyunun doğru ve tarafsız haber alması için mücadele eden gazetecilerin, demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu belirten Tetik, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Çağdaş ve aydınlık bir gelecek için gerçekleri daima özgürce yazabilecekleri günler diliyor tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'ten Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

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