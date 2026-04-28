Nazilli Belediyesi 1. Geleneksel Kakava Şenlikleri başlıyor

28.04.2026 11:43  Güncelleme: 11:44
Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Geleneksel Kakava Şenlikleri, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

Şenlikler, Kurtuluş Mahallesi'nden hareket edecek kortej yürüyüşüyle start alacak. Renkli görüntülere sahne olması beklenen yürüyüşte, danslar ve müzik eşliğinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise Hıdırellez coşkusu doruğa ulaşacak. Geleneksel ritüellerin yaşatılacağı etkinlikte ateş üzerinden atlama, çeşitli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. Vatandaşlar baharın gelişini müzik ve dansla kutlayacak.

Tüm Nazilli halkını bu özel güne davet eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Kakava ve Hıdırellez'in birlik, beraberlik ve umut anlamı taşıdığını belirterek; "Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
