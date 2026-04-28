Nazilli Belediyesi 1. Geleneksel Kakava Şenlikleri başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Geleneksel Kakava Şenlikleri, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

Şenlikler, Kurtuluş Mahallesi'nden hareket edecek kortej yürüyüşüyle start alacak. Renkli görüntülere sahne olması beklenen yürüyüşte, danslar ve müzik eşliğinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise Hıdırellez coşkusu doruğa ulaşacak. Geleneksel ritüellerin yaşatılacağı etkinlikte ateş üzerinden atlama, çeşitli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. Vatandaşlar baharın gelişini müzik ve dansla kutlayacak.

Tüm Nazilli halkını bu özel güne davet eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Kakava ve Hıdırellez'in birlik, beraberlik ve umut anlamı taşıdığını belirterek; "Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN