Nazilli Belediyesi\'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan hibe araçlar

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen iki yeni araç ile Nazilli Belediyesi araç filosu zenginleştirildi. Hibe edilen araçlar Nazilli Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nazilli Belediyesi'ne, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere iki adet kamyon hibe etti. Hibe edilen 2 aracın mali değerinin yaklaşık 8 milyon TL olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan "Nazillimize hayırlı uğurlu olsun. Yenilenen araç filosu ile vatandaşların belediye hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Beyefendiye, AK Parti Aydın Milletvekillerine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kurdukları bağlantılar ve Bakanlıkların da destekleriyle Nazilli Belediyesi'nin araç filosunun her seferin bir kat daha güçlendiğini vurgulayan Başkan Özcan; "Süreç içerisinde yaptığımız temaslar yazışmalar ve görüşmeler neticesine kendilerinin büyük destekleri ile bu gün bu araçlarımız, araç filomuza dahil olmuştur. Nazilli Belediyesinde daha önceden 1 tane bulunan çift çeker Mercedes Kamyon vardı. Şimdi aynı özellikleri taşıyan 5 milyon TL değerindeki Ford Marka Kamyon ve Isuzu marka çöp toplama aracı geldi. Bu araçlar yeni olmalarından dolayı güçlü motorlara sahipler. Gidilmesi zor ulaşılması güç yerlerde daha hızlı ve rahat edebilecekler. Şehir içerisinde de yapıları itibari ile yine çok daha rahat hareket edebilme marifetine sahip araçlarımızın donanımlarını da ona göre hazırlattık. Devlet Malzeme ofisindeki arkadaşlarımıza da firmalardaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Nazillimizdeki araç parkurumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN