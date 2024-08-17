Nazilli Belediyesi Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor

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Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi (NAFAD), 61 yaşındaki Sabri Çakmak'ın geçtiğimiz günlerde kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak destek veriyor.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle hareket eden arama kurtarma ekipleri, bölgedeki ormanlık alanları, dere yataklarını ve diğer ulaşılması güç yerleri dikkatle tarıyor.

NAFAD'ın uzman personeli, AFAD'ın teknik ekipleri ve güvenlik güçleri sabah erken saatlerden itibaren bölgeye intikal ederek, sistematik bir şekilde aramalara devam ediyor.

Arama çalışmaları kapsamında, şahsın son görüldüğü Arslanlı Mahallesi 3115 Sokak civarı, bu sokağın Kuzey Batı yönü ve Arslanlı Mahallesinin kuzeyinde bulunan dağlar, batı istikametinde Yeşil Mahalle'ye kadar olan kırsal bölge, Arslanlı Mahalle merkezinde bulunan bina bahçeleri, mahalle mezarlığı, şahsa ait Arslanlı Mahallesi'nin kuzey batısında bulunan arazi, Sailer Mahallesi civarındaki yollar, Arslanlı Mahallesi'nin güneyinden Devlet Karayolu'na kadar olan kısım detaylı olarak tarandı.

61 yaşındaki Çakmak'ın bulunması amacıyla yürütülen operasyon; toplumsal dayanışmanın ve profesyonel çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - AYDIN