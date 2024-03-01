Nazilli Belediyesi Arslanlı Mahallesi\'nde Yol Çalışmalarına Başladı

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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'ndeki 6 ayrı noktada yeni yol açma, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında mahalle içerisinde yer alan eski toprak yollar açılarak stabilizesi gerçekleştirildi. 3020 Sokak ve çevresinde ise parke taşı döşeme faaliyetlerine başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazillimizde eş zamanlı olarak yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Saha ekiplerimiz hazırlanan program çerçevesinde yolu olmayan noktalarda yollar açmaya, deforme olan alanları ise yenilemeye devam ediyor. Arslanlı Mahallemizde de yol çalışmalarımızı başlattık. Allah'ın izniyle hepsini bir bir yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine açacağız" dedi.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür eden Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu, "Belediyemize taleplerimizi ilettik. 6 ayrı noktada çalışmalar yapılacak. Şuan iki noktada yol çalışmaları başlatıldı. Geçtiğimiz hafta da mahallemizde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmıştı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" sözlerini kaydetti. - AYDIN