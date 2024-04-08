Nazilli Belediyesi Bayram Süresince Ücretsiz Hizmet Sunacak

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Ramazan Bayramı dolayısıyla iyi su çeşmeleri, Eğriboyun ve Evranlı Mezarlık seferleri ile belediyeye ait otoparkların bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.

Ramazan Bayramı hazırlıklarına hızla devam eden Nazilli Belediyesi, bayram süresince iyi su çeşmeleri ile belediyeye ait otoparkların ve mezarlık seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Nazilli'nin bayramı en güzel şekilde karşılaması için ciddi bir hazırlık yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertruğtul Tetik; "Ekiplerimiz ilçemizdeki tüm mezarlıklarımızı bayram ziyaretlerine hazır hale getirdi. Bunun yanı sıra bayram süresince vatandaşlarımız iyi su çeşmelerimizden de ücretsiz olarak faydalanabilecek. Eğriboyun ve Evranlı Mezarlıklarımıza gün boyu seferlerimiz olacak. Hemşehrilerimiz belediyemize ait otoparklarımızdan da yine ücretsiz olarak kullanabilecek. Tüm hemşehlerimize aileleri ve sevdikleri ile geçirecekleri nice bayramlar diliyorum" dedi.

Eğriboyun ve Evranlı mezarlık ziyaretleri için 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi ve Hürriyet Caddesi güzergahından hareket etmek üzere Atatürk Parkı önünden araç kaldırılacak. Arslanlı Mezarlığı için ise Belediye Park Kahvesi önünde belediye araçları hazır bulunacak. Vatandaşlar, bayramın 1,2 ve 3. günü iyi su çeşmelerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. - AYDIN