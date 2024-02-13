Nazilli Belediyesi Bozyurt Mahallesi\'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı

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Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt Mahallesi 384 Sokak ve çevresindeki 3 bin metrekare alanda yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozyurt Mahallesi 384 Sokak ve çevresindeki tali yollarda başlatılan yol yenileme çalışmalarının 2. etabı tamamlandı. Mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine yolu en kısa zamanda bitirme sözü veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgenin devamında 3. etap faaliyetlerinin de ivedilikle başlatılacağını müjdeledi.

Eski Mastaura yolu olarak bilinen bölgedeki eski toprak yolun yenilenerek parke taşı döşendiğini kaydeden Başkan Özcan, "1 ve 2. etap çalışmalarımızı tamamladık ve uzun yıllar hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanacağı bir yolu daha Nazillimize kazandırmış olduk. Bizler hiçbir zaman göstermelik işlerin tarafı olmadık. Kalıcı hizmetler üretme gayretiyle yaptığımız tüm yolları en iyi şekilde tamamladık. Göreve geldiğimizde ilk icraatlarımızdan olan kanal yolu 61 Sokak bölgesi yenileme çalışmalarımız bunun en güzel örneklerinden biridir. Geçen 5 senede bunun gibi pek çok yolumuzu bir bir yeniledik. Görev zamanımız son gününe kadar hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN