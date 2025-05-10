Nazilli Belediyesi Ekipleri Yoğun Yağışlar Sonrası Temizlik Çalışmaları Yürüttü

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışların ardından Eğriboyun Mezarlığı bölgesinden yerleşim alanlarına taşınan hafriyat malzemelerini temizledi.

Yağışlarla birlikte balçığa dönüşen ve hem çevre hem de trafik açısından risk oluşturan alanlarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, öncelikle biriken hafriyatı temizledi. Ardından su tankeri ile yol yıkama çalışması yapılarak bölge hem güvenli hem de hijyenik hale getirildi. İlçenin temiz bir görünüme kavuşması için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, şehrin temiz kalması için halk duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Çalışmalarından dolayı tüm Temizlik İşleri ekiplerine teşekkür eden Başkan Tetik, "Hiçbir bahanenin ardına sığınmadan ilçemizin temizliği konusunda hassasiyetle çalışan güçlü bir ekip var. Gece gündüz demeden çalışan tüm ekibimle gurur duyuyorum" dedi. - AYDIN