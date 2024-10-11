Nazilli Belediyesi Eski Yolu Yeniledi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Eski Yolu Yeniledi

Nazilli Belediyesi Eski Yolu Yeniledi

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi'nde 1113 Sokak'taki eski yolu baştan sona yenileyerek, kış ayları öncesinde vatandaşların mağduriyetini gidermiştir.

11.10.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi 1113 Sokak'taki eski ve kullanışsız yolu baştan sona yeniledi. Çalışmalar kapsamında; zaman içerisinde deforme olan eski yol iş makineleri ile kazınarak parke taşı döşemeye hazır hale getirildi.

Nazilli Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, mahalle sakinlerinin gerçekleştirilen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kış ayları öncesi mevcut yolun yenilenmesiyle vatandaşların mağduriyetten kurtulduğunun da altını çizdi.

Kilit parke taşı döşemesi yapılarak yaya ve araç trafiğine açılan yolun hayırlı olmasını temenni eden Muhtar Teyfur, "Mahallemizdeki yolumuz ekipler tarafından çok güzel bir şekilde yapılıyor. Yolumuz 600 metrekare civarında genişliğe sahip. Başkanımıza, müdürümüze, çalışan arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 120 metre uzunluktaki yolumuz eski kötü görünümünden belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtulmuş oldu" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Eski Yolu Yeniledi - Son Dakika

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