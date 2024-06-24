Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Yol Açma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Yol Açma Çalışmalarına Başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Yol Açma Çalışmalarına Başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, talepte bulunulan ve belirli bir yolu bulunmayan toprak site yoluna parke taşı döşeme çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 1600 metre karelik kilitli parke taşı döşemesi yapılacak olan yol, vatandaşların ulaşım sorununu çözecek.

24.06.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü uzun zamandır talepte bulunulan ve belirli bir yolu bulunmayan toprak site yoluna parke taşı döşeme çalışmalarını başlattı.

Nazilli Belediyesi yeni oluşturulan yerleşim alanlarında yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Mahalle 1865 sokak Mastaura Life sitesine giden araç ve yaya yolu Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekip tarafından açılarak parke taşı döşeme çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 1600 metre karelik kilitli parke taşı döşemesi yapılacak olan yol ile vatandaşlar kışın çamurdan yazında tozdan kurtulmuş olacak. Açılan yeni yol aynı zamanda kanal yolu ile de bağlantı sağlayacak.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin mahallelerde kaldırım, yol açma ve yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, " Nazillimizin sokak ve mahallelerinde ivedilik durumuna göre yeni yol açma ve yol yenileme çalışmalarımıza hız vererek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Nazillimizin gelişimine de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Yol Açma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:40:59. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Yol Açma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement