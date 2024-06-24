Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Yol Açma Çalışmalarına Başladı

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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü uzun zamandır talepte bulunulan ve belirli bir yolu bulunmayan toprak site yoluna parke taşı döşeme çalışmalarını başlattı.

Nazilli Belediyesi yeni oluşturulan yerleşim alanlarında yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Mahalle 1865 sokak Mastaura Life sitesine giden araç ve yaya yolu Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekip tarafından açılarak parke taşı döşeme çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 1600 metre karelik kilitli parke taşı döşemesi yapılacak olan yol ile vatandaşlar kışın çamurdan yazında tozdan kurtulmuş olacak. Açılan yeni yol aynı zamanda kanal yolu ile de bağlantı sağlayacak.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin mahallelerde kaldırım, yol açma ve yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, " Nazillimizin sokak ve mahallelerinde ivedilik durumuna göre yeni yol açma ve yol yenileme çalışmalarımıza hız vererek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Nazillimizin gelişimine de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN