Nazilli Belediyesi Güzelköy Mahallesi\'nde Yeni Yol Yapımını Tamamladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelköy Mahallesi bağ evleri mevkiinde yeni yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları yakından takip ederek ekiplerin çalışmalarına destek veren Mahalle Muhtarı İbrahim Irmak, Güzelköy mahallesi sakinleri olarak Nazilli Belediyesi'nin hizmetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kısa sürede tamamlanan yol yapım faaliyetleri ile bölgede yaşayan vatandaşların rahat bir nefes aldığını söyleyen Muhtar Irmak; "Başkanım sayesinde Güzelköy daha güzel olacak. Daha güzel günlere gidiyoruz inşallah. Bu bağ evleri dediğimiz yolumuzu yaptılar. Burada Fen İşleri ekiplerinin büyük emeklerine bizzat şahit oldum. Başkanıma ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Yalnızca merkezde değil Nazilli'nin tüm mahallelerine hizmet ulaştırdıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yeni yerleşim noktalarında yol yapım, eski alanlarda ise yenileme çalışmalarının süreceğini ifade etti. - AYDIN