Nazilli Belediyesi Hisarcık\'ta Park ve Bahçe Temizliği Yaptı

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde başlattığı çalışmalar kapsamında, merkezden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hisarcık'ta ot biçme, budama ve detaylı temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Şehrin genel görünümünün iyileştirilmesi için çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, yalnızca merkez noktalara değil kırsal mahallere de hizmet götürmeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallenin giriş noktasından itibaren yabani otları biçerek çöpleri tek tek topladı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına destek veren Hisarcık Mahalle Muhtarı Ali Başoğlu; "Nazilli'mizin en güzel mahallelerinden Hisarcık'ta dip köşe çalışan tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yaz aylarının çok sıcak geçmesi nedeniyle yollarımızda çok fazla kuru ve yabani ot vardı. Başkanımız sağ olsun ekipleri mahallemize gönderdi. Özverili hizmetlerinden dolayı belediyemize teşekkürediyorum"dedi. - AYDIN