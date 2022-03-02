Nazilli Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor

02.03.2022 09:24
Nazilli Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı evde temizlik ekipleri, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşayan engelli ailenin evini baştan sona temizledi.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı evde temizlik ekipleri, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşayan engelli ailenin evini baştan sona temizledi.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmaları sürdüren Nazilli Belediyesi ekipleri engelli, yardıma muhtaç ve 65 yaş üzeri vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşayan engelli çiftin talebi üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evini baştan sona temizledi. Nazilli Belediyesi olarak verdikleri evde temizlik hizmetinde vatandaşların yaşam alanlarının detaylı bir şekilde hijyenik hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın konutlarında cam silmeden tutun gerekli onarımların yapılmasına kadar pek çok konuda yardımcı oluyor. Halıların süpürülmesi, mutfak dolapları ve eşyaların tozlarının alınması gibi işlemleri gerçekleştiriyorlar. Pandemi dolayısıyla evde bakım ve evde temizlik faaliyetlerimize ara verdik. Ancak ailemizin özel durumundan dolayı gerekli desteği sağladık. Tüm ekip arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor

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Engelli, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika


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