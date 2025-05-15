Nazilli Belediyesi, İsabeyli Mahallesi\'nde Yeni Yeşil Alan Projesine Başladı

Nazilli Belediyesi, İsabeyli Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan ve atıl durumda bırakılan dere kenarındaki yeşil alanı yeniden canlandırmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde alanda temizlik ve düzenleme faaliyetlerine başlayarak bölgeyi modern bir mesire alanına dönüştürmek için çalışma başlattı. Nazilli halkının doğayla iç içe vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği ve dinlenebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "30 yıldır atıl bırakılan bu alanı iş makineleri yardımıyla temizliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz burada ciddi bir çalışma yürütüyor. İsabeyli'deki bu çalışmamız sadece bir temizlik faaliyeti değil, aynı zamanda sosyal hayatı canlandıracak bir yaşam alanı inşası. Çalışmalarımız tamamlandığında yalnızca İsabeyli halkının değil tüm hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabileceği ışıl ışıl bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden İsabeyli Mahalle Muhtarı Akın Karakuyu, "İsabeyli halkı olarak belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz. Mahallemizde yol, kaldırım, temizlik gibi pek çok çalışma eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yeni mesire alanımız için de çalışmalar başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN