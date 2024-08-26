Nazilli Belediyesi İstiklal Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi İstiklal Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi İstiklal Mahallesi\'nde Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki ulaşımı rahatlattı. Yolun yenilenmesiyle trafik sorunları azaltıldı ve yayaların güvenliği sağlandı.

26.08.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projelerle şehrin ulaşım ağını yenilemeye devam eden Nazilli Belediyesi İstiklal Mahallesi 522 Sokak'taki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. İstiklal Mahallesi 522 Sokak'ta eski ve kullanışsız yolu iş makineleri ile kazıyan ekipler, stabilize işlemlerinin ardından parke taşı döşeyerek bölgede ulaşımı rahatlattı. Yalnızca estetik değil aynı zamanda fonksiyonel açıdan önem taşıyan yolun yenilenmesiyle bölge sakinlerinin günlük yaşamında oluşan trafik sorunlarının azaltılması ve yayaların güvenliği de sağlanmış oldu.

Nazilli Belediyesi'nin halk odaklı hizmet anlayışıyla çalıştığını ve gelecekteki önemli projelere zemin hazırlayacak çalışmalara imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Yol yenileme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Az zamanda ve az sayıda ekiple güzel işlere imza attık. Bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız şehrimizdeki tüm yolları modern standartlara ulaştırmak" dedi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, yolun eski deforme olmuş halinin baştan sona yenilenerek yapılan iyileştirmeyle yaya ve araç güvenliğinin sağlandığını ifade ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi İstiklal Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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