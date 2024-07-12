Nazilli Belediyesi Ketenova Mahallesi'nde Çevre Düzenlemesi Yaptı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Ketenova Mahallesi'nde Çevre Düzenlemesi Yaptı

Nazilli Belediyesi Ketenova Mahallesi\'nde Çevre Düzenlemesi Yaptı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ketenova Mahallesi'nde sosyal etkinlik alanının çevre düzenlemesini yaparak mezarlık yoluna parke taşı döşedi. Ketenova Mahalle Muhtarı Ali Rıza Değirmenci, desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'e teşekkür etti.

12.07.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ketenova Mahallesi'nde sosyal etkinlik alanının çevre düzenlemesini yaparak mezarlık yoluna parke taşı döşedi. Ketenova Mahalle Muhtarı Ali Rıza Değirmenci, desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'e teşekkür etti.

Kırsaldan merkeze kalıcı hizmetlerle kentin eksiklerini tamamlamak için çalışan Nazilli Belediyesi; Ketenova Mahallesi'nde faaliyetlerini tamamladı.

Çalışmalar kapsamında; düğün, sünnet ve nişan gibi cemiyetlerde mahalle sakinlerinin sıkça kullandığı sosyal etkinlik alanına parke taşı döşenerek çevre düzenlemesi yapıldı. Hemen hemen her yağışta kullanılamaz hale gelen mezarlık yolunun ise stabilizesi gerçekleştirilerek taş döşendi.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'e teşekkür eden Ketenova Mahalle Muhtarı Ali Rıza Değirmenci; "Mahallemizde yarım kalan işlerimiz vardı. O işlerin tamamlanması için belediyeye müracaatta bulundum. Talebimiz yerine getirildi ve çalışmalar başladı. Düğün salonu ve okul bölgesindeki çalışmalarımızı tamamladık. Çatı, mutfak, müştemilat alanının yapılması için sözümüzü aldık. Şahsım ve mahallem adına kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Ketenova Mahallesi'nde Çevre Düzenlemesi Yaptı - Son Dakika

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