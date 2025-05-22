Nazilli Belediyesi, Kurban Kesim Eğitimi Düzenledi

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetini daha bilinçli ve güvenli şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla Kurban Kesim Eğitimi düzenledi.

Nazilli Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, hem teorik hem de pratik eğitimler yapıldı. Eğitim programı kapsamında katılımcılara, kurban kesim yöntemleri, İslami usullere uygunluk, hijyen kuralları ve iş sağlığı ve güvenliği konularında kapsamlı bilgi verildi. Teorik eğitimlerin ardından Nazilli Belediyesi Mezbahasında kesim tekniklerini öğrenerek programı başarıyla tamamlayan 30 kursiyere, Nazilli Halk Eğitim Merkezi tarafından "Kurban Kesim Elemanı Belgesi" takdim edildi. Kurban kesimi sırasında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek için bu tür eğitimler düzenlediklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Kurban Bayramı gibi manevi değeri yüksek günlerde vatandaşlarımızın hem inançlarına uygun hem de güvenli bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmeleri bizim için son derece önemli. Katılım gösteren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bayram öncesinde bu tarz bilinçlendirici faaliyetlere devam edeceğimizi belirtmek istiyorum"dedi. - AYDIN