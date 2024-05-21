Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı Hizmete Başladı

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Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla Yeni Sanayi'de faaliyete başladı.

Nazilli Belediyesi; hizmet binası içinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve sanayi esnafına kolaylık sağlamak için Yeni Sanayi bölgesinde mobil vezne aracı ile hizmet veriyor. Sanayi esnafının belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği mobil vezne aracının hizmete girmesiyle vatandaşlara daha hızlı bir hizmet ortamı sağlandığını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Vatandaşlarımızın mesai saatlerinde iş yerlerinden uzun süre uzak kalmadan, hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alabilmesi için ekiplerimiz sahada hizmet veriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimize belediye hizmet binamız dışında da mobil vezne aracımızla hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi'nin mobil vezne hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu tür çalışmaların ilçe genelinde artırılması yönünde talepte bulundu. Mobil vezne aracı, 22 Mayıs Çarşamba günü İsabeyli Mahallesi kahvehaneler bölgesinde hizmet verecek. - AYDIN