Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı Hizmete Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı Hizmete Başladı

Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı Hizmete Başladı

Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi'de faaliyete başlayan mobil vezne aracıyla vatandaşlara daha hızlı hizmet vermeye başladı. Mobil vezne aracı sayesinde sanayi esnafı belediye ödemelerini kolaylıkla yapabilecek.

21.05.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla Yeni Sanayi'de faaliyete başladı.

Nazilli Belediyesi; hizmet binası içinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve sanayi esnafına kolaylık sağlamak için Yeni Sanayi bölgesinde mobil vezne aracı ile hizmet veriyor. Sanayi esnafının belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği mobil vezne aracının hizmete girmesiyle vatandaşlara daha hızlı bir hizmet ortamı sağlandığını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Vatandaşlarımızın mesai saatlerinde iş yerlerinden uzun süre uzak kalmadan, hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alabilmesi için ekiplerimiz sahada hizmet veriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimize belediye hizmet binamız dışında da mobil vezne aracımızla hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi'nin mobil vezne hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu tür çalışmaların ilçe genelinde artırılması yönünde talepte bulundu. Mobil vezne aracı, 22 Mayıs Çarşamba günü İsabeyli Mahallesi kahvehaneler bölgesinde hizmet verecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı Hizmete Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:31:19. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı Hizmete Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement