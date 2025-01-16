Nazilli Belediyesi\'nden Çevre Temizliği İçin Örnek Proje

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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Perşembe Pazarında örnek bir projeye imza attı.

Her hafta Perşembe günü kurulan ve bölgenin en büyük pazarları arasında yer alan lokasyonda, zabıta ekipleri esnafa çöp poşeti dağıtarak duyarlılık çağrısında bulundu. Pazar esnafının ve vatandaşların daha temiz bir alışveriş ortamında bulunmasını hedefleyen çalışma halk tarafından da olumlu karşılandı. Çöp poşetleri dağıtılırken esnafla birebir görüşen zabıta ekipleri, temiz bir çevre için iş birliğinin öneminin altını çizdi. - AYDIN