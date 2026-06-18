Nazilli Belediyesi\'nden Bizim Günümüz etkinliği

Nazilli Belediyesi, kurum içi dayanışmayı güçlendirmek ve çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği "Bizim Günümüz" etkinliğinde personelini keyif dolu bir akşamda buluşturdu.

Belediye personelinin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda DJ performansı, halk dansları gösterileri, dart, halat çekme, parkur yarışları, şut atma ve ritim oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. İkramlar ve çeşitli sürprizlerle renklendirilen programda çalışanlar hem eğlendi hem de günlük iş temposunun stresini geride bırakarak birlikte vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Etkinlik öncesinde belediye personeline hitap eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm personele teşekkür ederek birlik ve beraberlik ruhunun kurum başarısındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Başkan Tetik konuşmasında, "Nazilli'mize en iyi hizmeti sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Biz sadece aynı kurumda çalışan insanlar değil, büyük bir aileyiz. Bu birlik ve beraberliği pekiştiren sosyal etkinlikler hem çalışma motivasyonumuzu artırıyor hem de ekip ruhumuzu güçlendiriyor. Hep birlikte daha güçlü, daha mutlu ve daha üretken bir belediye olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim Günümüz" etkinliği, personelin büyük beğenisini kazanırken, çalışanlar da bu tür organizasyonların kurum içindeki dayanışmayı artırdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN