Nazilli Belediyesi\'nden planlı altyapı hamlesi

24.04.2026 16:20  Güncelleme: 16:22
Nazilli Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü planlı belediyecilik anlayışı doğrultusunda altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı gerçekleştirerek yolların yeniden kazılmasının önüne geçiyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 397 Sokak ile 194 Sokak'ta yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında önemli bir altyapı hamlesine imza attı. Yol kazıma işlemleri sırasında, kullanım ömrünü tamamlamış iyi içme suyu boruları da yenilenerek bölgeye daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı kazandırıldı. Çalışmalar çerçevesinde eski borular sökülerek yerlerine modern, antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahip, 63 mm çapında ve 16 atü basınca dayanıklı HDPE borular döşendi. Çalışmalar kapsamında hem iyi içme suyu kalitesinin artırılmasının hem de uzun vadeli altyapı dayanıklılığının sağlanış olacağını ve benzer çalışmaların ilçenin farklı noktalarında da sürdürüleceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi'nin planlı ve bütüncül yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar ile ilçede yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 16:23:19. #7.12#
Advertisement
