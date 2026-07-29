Nazilli Belediyesi’nden sanayi bölgesinde topyekün temizlik seferberliği

Nazilli Belediyesi Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sanayi bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Esnaf dükkanlarını açmadan önce tamamlanan çalışmalarla cadde ve sokaklar süpürülürken, yabani otlar da biçildi.

Nazilli Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarını sanayi bölgesinde de aralıksız sürdürüyor. Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve esnafın güne daha temiz bir çevrede başlaması amacıyla sabahın erken saatlerinde sanayi bölgesinde yoğun mesai yaptı. Henüz iş yerlerinin kepenkleri açılmadan çalışma alanına ulaşan ekipler, cadde ve sokaklarda biriken atıkları temizleyerek yolları süpürdü. Yol kenarlarında görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar da biçilirken, bölgenin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlandı. Program dahilinde yürütülen çalışmalarla hem çevre temizliği sağlandı hem de sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnafın günlük işleyişi aksatılmadan hizmet tamamlandı. Belediye ekipleri, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında benzer temizlik çalışmalarını sürdürecek.

Çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, daha temiz ve yaşanabilir bir Nazilli için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Nazilli'mizin her mahallesinde, her sokağında olduğu gibi sanayi bölgemizde de temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Esnafımız iş yerlerini açmadan önce ekiplerimiz sahaya çıkarak yollarımızı süpürüyor, yabani otları temizliyor ve çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Amacımız vatandaşlarımızın güne temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrede başlamasını sağlamak. Temizlik konusunda ilçemizi çok daha iyi bir seviyeye taşımak için topyekün bir çalışma başlattık. Ancak bu sürecin başarıya ulaşması sadece belediyemizin çalışmalarıyla değil, vatandaşlarımızın çevreye göstereceği duyarlılıkla mümkün olacaktır. Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Nazilli oluşturacağız" dedi.