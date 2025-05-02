Nazilli Belediyesi'nden Tabela ve Duba Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Belediyesi'nden Tabela ve Duba Denetimi

Nazilli Belediyesi\'nden Tabela ve Duba Denetimi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde şehir estetiğini korumak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla tabela ve duba denetimi yaptı. Izinsiz asılan tabelalar ve kaldırımlara yerleştirilen dubalar tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı.

02.05.2025 12:18  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir estetiğini korumak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde tabela ve duba denetimi gerçekleştirdi.

İzinsiz asılan tabelalar ile kaldırımlara gelişigüzel yerleştirilen dubalara yönelik yürütülen denetimler özellikle şehir merkezinde yoğunlaştırıldı. Kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen, izinsiz ve görsel kirlilik oluşturan unsurlar ekipler tarafından tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Esnaf ve vatandaşlardan tabela ve duba kullanımı konusunda duyarlılık göstermelerini isteyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, hem görsel düzenin korunması hem de vatandaşların güvenliği için bu tür denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Tabela ve Duba Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:41:35. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi'nden Tabela ve Duba Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.