Nazilli Belediyesi\'nden Tabela ve Duba Denetimi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir estetiğini korumak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde tabela ve duba denetimi gerçekleştirdi.

İzinsiz asılan tabelalar ile kaldırımlara gelişigüzel yerleştirilen dubalara yönelik yürütülen denetimler özellikle şehir merkezinde yoğunlaştırıldı. Kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen, izinsiz ve görsel kirlilik oluşturan unsurlar ekipler tarafından tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Esnaf ve vatandaşlardan tabela ve duba kullanımı konusunda duyarlılık göstermelerini isteyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, hem görsel düzenin korunması hem de vatandaşların güvenliği için bu tür denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini kaydetti. - AYDIN