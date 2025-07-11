Nazilli Belediyesi\'nden Tarihi Yol İçin Temizlik Seferberliği

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; sanayi bölgesindeki tarihi gıdı gıdı yolunda kapsamlı temizlik çalışmasına başladı.

Çalışmalar kapsamında bölgedeki yabani otlar biçildi. Ağaçlar budandı ve yol detaylı olarak temizlendi. Çevre duyarlılığı konusunda toplumsal bilinç oluşturulmasının gerekliliğini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Şehrimizin genel görünümünün iyileştirilmesi ve temizlik standartlarının artırılması için halkımızın çöp bırakma konusunda daha duyarlı olması gerekiyor. Ne yazık ki çöp konteynerleri boşken yanına bırakılan atıklar, yerlere gelişigüzel atılan çöpler, izmaritler sokaklarımızda pis bir görüntüye neden oluyor. Bizler bunun önüne geçebilmek adına bunu sık sık dile getiriyoruz. Bu konuda hazırladığımız videoları sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımızla paylaşıyoruz" dedi.

Temizlik çalışmalarının ilçenin dört bir yanında sürdürüleceğini kaydeden Başkan Tetik, sıcak hava şartlarına rağmen üstün bir gayretle sahada olan tüm ekibine teşekkür etti. - AYDIN