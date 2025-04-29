Nazilli Belediyesi\'nden Temizlik ve Bakım Çalışmaları

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Çapahasan ve Yeni Sanayi Mahallesi'nde ot biçme, tırpan ve genel temizlik çalışması yaptı.

Mahallelerin temizliği, park ve bahçelerin bakımı, mezarlıkların genel görünümü ile ilgili titizlikle çalışan Nazilli Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte faaliyetlerine hız verdi. Uzun yıllardır hizmet alma noktasında atıl bırakılmış Çapahasan ve Yeni Sanayi Mahallesi'nde yürütülecek çalışmaları bizzat takip eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; aşağı Nazilli olarak anılan Devlet Karayolu alt kısmındaki mahallelerde saha çalışmalarının artırılacağını kaydetti.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, uzun yıllardır temizlik ve park bahçelerin bakımı gibi en temel hizmetleri alma noktasında bile sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek faaliyetlerin devam etmesi talebinde bulundu. - AYDIN